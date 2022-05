Sony WH-1000XM5 : vous n'en croirez pas vos oreilles avec le nouveau casque ANC Bluetooth

Le groupe Sony s'est installé comme une référence en matière de casque couvrant avec réduction de bruit active et son nouveau modèle WH-1000XM5 vient parfaire une expertise de plusieurs années.

Conservant un design minimaliste et qui se voit ici encore épuré, le nouveau casque se veut plus confortable avec son habillage en cuir souple et son arceau adapté pour éviter la pression des coussinets sur les oreilles tout en bloquant les sons extérieurs.

Compatible Bluetooth, le WH-1000XM5 peut être relié à deux appareils et intègre la compatibilité Fast Pair de Google pour une connexion aux appareils Android (et localisation du dernier endroit), tandis que le mode Swift Pair simplifiera l'appairage à un PC Windows.

A bord, on trouvera un processeur dédié Sony V1 avec un traitement de réduction de bruit QN1 (Sony également) pour assurer qualité sonore et annulation des bruits autour de soi.

Les deux processeurs traitent le son venant de quelque huit microphones analysant l'environnement sonore ambiant et une fonction Auto NC Optimizer vient moduler automatiquement la réduction de bruit. L'Adaptive Sound Control viendra ajuster la puissance de l'ANC en fonction des lieux les plus familiers.

Qualité audio et conversation facile

Le diaphragme de 30 mm en fibre de carbone viendra enrichir le spectre sonore et permettra de diffuser un son plus riche, naturel et en haute résolution grâce à l'encodage LDAC et le support du DSEE Extreme (upscaling audio qui reconstruit les fréquences perdues par IA) sans oublier le son spatialisé 360 Reality Audio.

Le casque WH-1000XM5 sait aussi répondre présent pour les appels vocaux avec sa technologie Precise Voice Pickup utilisant quatre micros pour isoler la voix et faire taire l'environnement sonore et le bruit du vent.

Le fonction Speak-to-Chat coupera la musique automatiquement lorsqu'une conversation est détectée et la relancera ensuite.

Côté autonomie, le casque promet toujours jusqu'à 30 heures de fonctionnement tandis que 3 minutes de charge assureront 3 heures de lecture musicale supplémentaires.

Comme attendu, le Sony WH-1000XM5 sera légèrement plus onéreux à son lancement à la fin du mois de mai que son prédécesseur puisque le tarif annoncé est de 420 €.