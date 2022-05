Xperia 1 IV : Sony introduit un onéreux smartphone

Sony annonce un smartphone Xperia 1 IV qui se positionne dans le très haut de gamme, ne serait-ce que par son prix d'environ 1 399 € (contre 1 299 € pour le Xperia 1 III). Un appareil qui sera disponible à partir de mi-juin prochain. Son élément phare est " le premier véritable objectif à zoom optique au monde. "

Au dos, le Xperia 1 IV dispose de trois capteurs de 12 mégapixels avec optique Zeiss et capteur Exmor RS pour une vitesse de lecture de jusqu'à 120 images par seconde. Il est possible d'enregistrer en 4K à 120 fps pour un ralenti vidéo jusqu'à 5x.

Le tout se fait avec mise au point automatique Eye AF et suivi en temps réel, système de stabilisation optique SteadyShot. Pour la photographie, Sony souligne un mode rafale à 20 fps avec exposition automatique et autofocus en HDR.

On retrouve un objectif ultra grand-angle de 16 mm, un objectif grand-angle de 24 mm et donc un nouveau téléobjectif qui offre un équivalent 85 mm - 125 mm. Il est ainsi possible de zoomer de manière optique entre 85 mm et 125 mm. À l'avant c'est un module photo de 12 mégapixels avec toujours capteur Exmor RS.

Snapdragon 8 Gen 1 à bord du Xperia 1 IV

Le Xperia 1 IV affiche sur un écran 4K HDR OLED de 6,5 pouces au format 21:9 avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile 240 Hz) et protection par verre Corning Gorilla Glass Victus. Certifié IP65 / 68, il est équipé d'une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il embarque une batterie de 5 000 mAh. Avec la charge rapide, Sony annonce 50 % de niveau de batterie en 30 minutes. La charge sans fil est en outre possible. Avec haut-parleurs stéréo, le son est compatible Dolby Atmos et spatialisé avec 360 Reality Audio. À noter qu'une prise audio jack 3,5 mm est encore présente.

Sony a par ailleurs pensé à une fonctionnalité Game Enhancer d'assistance au jeu permettant d'affiner la qualité de l'image et de l'audio, et prenant en charge la diffusion en direct pour les joueurs désireux de partager du contenu en direct.