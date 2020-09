Sony Xperia 5 II : le smartphone polyvalent sous Snapdragon 865 et écran 120 Hz

Sony ajoute un second smartphone 5G à son catalogue avec le Sony Xperia 5 II plutôt bien équipé.

L'activité mobile du groupe Sony a connu des jours meilleurs mais elle ne désarme pas et continue de proposer de nouveaux modèles Xperia rassemblant le meilleur de son savoir-faire dans ses autres domaines de prédilection comme la photographie ou l'univers PlayStation.

En cette rentrée, la firme dévoile le Sony Xperia 5 II (ou Sony Xperia 5 Mark II), un smartphone orienté haut de gamme avec son SoC Snapdragon 865 et son affichage étiré au format 21:9 proposant une dalle OLED 6,1 pouces FHD+ avec rafraîchissement d'écran 120 Hz mais aussi échantillonnage tactile à 240 Hz.

De quoi donc lui donner du souffle pour les jeux mobiles, d'autant plus qu'il est possible d'y associer une manette sans fil PS4 DualShock 4. La marque Xperia est d'ailleurs sponsor du tournoi Call of Duty : Mobile World Championship Tournament 2020.

Fidèle à son habitude, Sony ne laisse pas d'encoche ni de poinçon sur son smartphone, le capteur photo avant étant logé dans la fine bande noire au sommet de l'écran.

Le écran CinemaWide offrira une belle expérience cinématographique avec son moteur d'affichage X1 adaptant les contenus pour un visionnage optimal et un mode créateur "optimisé par CineAlta" pour voir les films tels qu'imaginés par le réalisateur, en respectant ses étalonnages.

Sony met en avant les qualités sonores avec le support de Dolby Atmos et le son spatialisé 360 Reality, option que l'on retrouve dans ses casques audio. A noter que le smartphone conserve une prise jack 3,5 mm.

On l'a dit, Sony utilise les technologies de ses autres divisions dans ses smartphones et pour la partie photo, ce sont celles de ses appareils photo Sony Alpha qui sont exploitées ici, comme par exemple la mise au point Eye AF qui se fait sur l'oeil du sujet pour ne jamais rater ses portraits, même en mouvement.

Le Sony Xperia 5 II propose un triple capteur photo 12 + 12 + 12 megapixels avec module principal offrant une belle ouverture f/1,7, un ultra grand angle et un téléobjectif, le tout avec optique Zeiss et notamment un anti-reflet Zeiss T appliqué sur les lentilles.

Le traitement d'image se fait par une puce Bionz X pour mobile et le smartphone est le premier du marché à proposer de l'enregistrement vidéo 4K HDR à 120 fps. Il est aussi capable de faire de l'enregistrement vidéo au format 21:9 pour un rendu cinéma des vidéos.

Ne mesurant que 8 mm d'épaisseur, compatible 5G, le Sony Xperia 5 II propose donc une expérience globale et polyvalente de qualité, au moins sur le papier. Il est annoncé pour l'automne 2020 au prix de 899 €.