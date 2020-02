Sony Xperia 1 II : le nouveau smartphone 4K en 21:9 et 5G ultime

Début 2019, Sony a dévoilé sur le salon MWC de Barcelone une nouvelle gamme de smartphones Xperia mettant l'accent sur un design très épuré et étiré du fait d'un format d'écran en 21:9 permettant de profiter d'une expérience multimédia avancée.

Pour les modèles de 2020, le groupe nippon ne s'est pas trop embarrassé à chercher des noms et de nouveaux positionnements dans cette gamme puisque les nouveaux smartphones ne sont autres que le Sony Xperia 1 II et le Xperia 10 II.

Le smartphone Xperia 1 mark II combine le meilleur du savoir-faire de Sony avec un grand affichage 6,5" 4K OLED au ratio 21:9 CinemaWide et avec rafraîchissement 90 Hz et un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible par carte mémoire.

Le smartphone devient ainsi le premier appareil mobile de la marque à adopter la 5G, alors qu'il n'était encore qu'au stade de prototype visible dans un coin du stand de Sony il y a un an.

Etanche (certifié IP68) et doté d'une batterie de 4000 mAh avec charge rapide et charge sans fil, le Xperia 1 II mise sur les qualités photo de son triple capteur conçu en partenariat avec Zeiss.

On trouvera trois modules de 12 megapixels au fonctions distinctes, avec un capteur principal offrant une ouverture f/1,7 et un ultra grand angle 124 degrés. Sony met en avant la capacité unique du smartphone à prendre des photos en rafale à 20 images / seconde avec suivi autofocus et tracking de l'oeil humain ou animal.

On notera que le Sony Xperia 1 II permet un enregistrement vidéo en 2K jusqu'à 120 fps et 4K jusqu'à 60 fps.

Photos et vidéos pourront être embellis avec l'application Cinematography Pro s'appuyant sur l'expertise de CineAlta, tandis que les haut-parleurs à l'avant restitueront un son fidèle à l'original grâce à une calibration spécifique. Le smartphone est aussi le premier à supporter le son immersif 360 Reality Audio de Tidal.

Malgré son positionnement très haut de gamme, le Sony Xperia 1 mark II conserve la prise jack 3,5 mm et exploite le DSEE Ultimate, un échantillonnage géré par intelligence artificielle pour optimiser la qualité sonore, que ce soit par casque filaire ou sans fil.

Le smartphone n'oublie pas les capacités de gaming avec la possibilité de le relier à une manette Dual Shock de PS4, le support de Snapdragon Elite Gaming et la fonction Game Enhancer adaptant le smartphone au jeu mobile.

Le Sony Xperia 1 II sera disponible à partir du printemps 2020 au prix de 1199 €.