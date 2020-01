CES 2020 : Sony ZH8, les téléviseurs LED 8K Full Array

Le groupe Sony ne pouvait manquer de présenter de nouveaux téléviseurs 8K sur le salon CES 2020 de Las Vegas et c'est donc une série Sony ZH8 avec dalle LED qui est présentée en deux versions : 75 et 85 pouces à bordures fines en aluminium.

Elle profite de la technologie Full Array qui contrôle dynamiquement le rétro-éclairage pour renforcer le rendu des noirs et embellir les scènes lumineuses, afin de se rapprocher des qualités des affichages OLED.

Elle intègre également une nouvelle technologie Frame Tweeter qui produit du son par la vibration du cadre, donnant la sensation que celui-ci vient directement du centre de l'écran, en plus de la technologie Sound from Picture Reality déjà déployée.

La série de téléviseurs Sony ZH8 exploite les processeurs d'image X1 Ultimate et 8K X-Reality Pro avec traitement TriLuminos pour optimiser le rendu des flux 8K et réaliser de l'upscaling pour les sources non 8K.

Le tout est encore magnifié par l'Ambient Optimization qui adapte les réglages en fonction de la luminosité de la pièce tandis que l'on retrouvera les compatibilités Dolby Vision et Dolby Atmos.

Outre une nouvelle télécommande rétroéclairée, les téléviseurs Sony ZH8 pourront être reliés à des appareils et enceintes via les protocoles AirPlay 2 d'Apple, HomeKit, Amazon Alexa ou Google Home et sauront apporter des contenus et divertissements supplémentaires grâce à Android TV. Reste à encore connaître le prix.