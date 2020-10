Sopra Steria victime d'une cyberattaque. Le ransomware Ryuk ?

Même avec une expertise dans le domaine de la cybersécurité, personne n'est manifestement à l'abri...

Entreprise française de services du numérique, Sopra Steria a confrimé être la victime d'une cyberattaque sur son réseau informatique. Elle a été détectée le 20 octobre.

" Des mesures de sécurité ont été prises afin de limiter les risques de propagation. Les équipes du groupe sont pleinement mobilisées pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible et tout est mis en œuvre pour assurer la continuité de l'activité. "



Dans un communiqué, Sopra Steria ajoute être en contact avec ses clients et partenaires, ainsi que les autorités compétentes. Parmi les clients du groupes, il y a tout de même quelques ministères.

Sopra Steria ne mentionne pas le type de cyberattaque concerné. Selon LeMagIT, il s'agirait d'une attaque par ransomware Ryuk. Découvert mi-2018, ce ransomware a notamment fait parler de lui le mois dernier outre-Atlantique en s'attaquant au système d'information de la chaîne d'hôpitaux Universal Health Services.