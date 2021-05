Sosh : des forfaits mobiles 40Go à 11,99€ et 100Go à 14,99€ par mois même après un an !

Sosh propose depuis ce matin deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée avec 40 Go de data à 11,99 € par mois et 100 Go à 14,99 €. Le prix est un peu plus élevé que la concurrence, mais la qualité du réseau Orange sans limitation et le SAV sont au rendez-vous !

Alors que les forfaits de chez RED (20 Go à 5€, 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 €) et Bouygues Télécom (20 Go à 4,99 €, 60 Go à 7,99 € et 140 Go à 12,99 €) ont été prolongés jusqu'à ce soir, Sosh en profite pour lancer ce matin deux nouveaux forfaits mobiles en Série limitée toujours sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an.

Sosh, filiale d'Orange, participe moins activement à la forte concurrence des prix qui oppose RED et Bouygues Télécom, mais posède de nombreux autres avantages qu'un bas prix, avec aucune restriction d'accès au meilleur réseau mobile de France, à savoir celui d'Orange, avec en prime un SAV de qualité et un prix réduit par rapport aux offres d'Orange.

Le premier forfait mobile dispose de 40 Go de données mobiles affiché à 11,99 € par mois et le second 100 Go à 14,99 € par mois, les deux étant valables jusqu'au 31 mai 2021 à 9h.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 40 Go et 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go et 10 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.



Les forfaits Sosh 40 Go et 100 Go à partir de 11,99 € par mois sans engagement



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec 2 forfaits Cdiscount Mobile 5 Go à 3 € par mois et 100 Go à 6,99 €, le forfait Free 90 Go à 9,99 € ou bien encore les forfaits mobiles 20 Go à 5 € par mois, 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 € chez RED et les 20 Go à 4,99 €, 60 Go à 7,99 € et 140 Go à 12,99 € de Bouygues Télécom qui se terminent ce soir.