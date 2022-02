Sosh propose un 3e forfait mobile en Série limitée à prix réduit mais aussi Deezer Premium à 1€ par mois

L'opérateur mobile Sosh, filiale d'Orange, a lancé ce matin un troisième forfait mobile à prix réduit proposant 40 Go de données mobiles, et qui vient s'ajouter aux deux offres actuellement existantes également en Série limitée à savoir les forfaits 50 Go et 100 Go. Au menu, toujours la qualité d'Orange au prix Sosh !