Sosh propose un nouveau forfait mobile affiché à moins de 10 euros par mois !!

Alors que la bataille fait rage dans le domaine des forfaits mobiles avec notamment les promotions spéciales chez RED et Bouygues Télcom qui se terminent d'ailleurs ce soir, Sosh en profite pour proposer un nouveau forfait.

Il s'agit d'un forfait mobile proposant 40 Go de données mobiles et proposé à seulement 9,99 € par mois. Il est valable jusqu'au 31 mars à 9h.

Par rapport aux offres actuelles de la concurrence, indiquées ci-dessus, vous aurez un prix similaire et moins de data mais par contre vous bénéficierez de la qualité du réseau d'Orange, de son sav, de ses débits qui sont les plus élevés et le tout à prix réduit.

A noter que les deux précédents forfaits sont toujours disponibles, avec un forfait mobile comprenant 60 Go de données mobiles à 13,99 € par mois, et un forfait mobile avec 80 Go de data à 14,99 € par mois, valables jusqu'au 21 mars à 9h.

Ces 3 forfaits sont tous sans engagement et sans variation de prix après un an. Ils incluent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 40, 60 et 80 Go de data utilisables en France (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France (débit réduit au-delà) 10, 12 et 10 Go de data utilisables en Europe



Sosh utilise sans aucune restriction le réseau mobile d'Orange, élu comme meilleur réseau mobile de France au niveau des débits, un gage de qualité.

Sosh propose également gratuitement de nombreuses options, contrairement à la concurrence :

présentation du numéro

signal d’appel

double appel

réception de messages vocaux par mail

SMS de notification des appels en absence



Découvrir les trois forfaits mobiles en Série limitée Sosh



Et concernant la concurrence, signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 9,99 € par mois, de Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 50 Go et 80 Go à 2,99 €, 4,99 € et 8,99 € par mois sans oublier bien entendu RED et ses BIG RED forfaits 5, 100, et 200 Go à respectivement 5, 10 et 12 € par mois et B&You et ses forfaits 5, 100 Go et 200 Go à 4,99 €, 9,99 € et 11,99 €.