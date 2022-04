Sosh va enfin proposer des forfaits compatibles 5G

L'arrivée de la 5G en France a été l'occasion pour quelques opérateurs comme SFR, Bouygues ou Orange de tenter de revaloriser leurs offres mobiles.

Ces derniers ont ainsi rapidement évoqué les frais liés à l'investissement des nouvelles infrastructures et de l'entretien du réseau 5G pour justifier des hausses tarifaires... Une situation qui, pour conserver une certaine logique, a entrainé l'absence de 5G chez les filiales low cost de ces opérateurs.

Mais il semble qu'Orange ne réussisse plus à convaincre les utilisateurs et sa filiale Sosh peut ainsi enfin bénéficier de forfaits 5G.

Il faut dire que Sosh était à la traine et que le discours n'était à la fois plus tenable pour Orange, mais aussi que la communication de Sosh, tourné vers les jeunes, peinait également à justifier l'absence de 5G dans ses offres...

Aucune date précise n'a été communiquée, mais c'est la patronne d'Orange, Fabienne Dulac, qui a confirmé l'information sur BFM Business : " On aura la 5G demain sur les offres Sosh... L'ensemble de nos gammes seront accessibles en 5G".

Sosh va donc s'aligner sur la concurrence puisque B&You et RED by SFR proposaient déjà de la 5G dans leurs offres low Cost, tandis que Free a toujours intégré la 5G dès sont arrivée en France et sans surcout.

Il se peut ainsi que les forfaits Sosh voient leurs prix légèrement corrigés à la hausse. Orange en profite pour rappeler que 43% de la population de France Métropolitaine est couverte par son réseau 5G.