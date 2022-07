Sosh lance un second forfait mobile en Série limitée avec 90 Go de data

Après un premier forfait proposé il y a quelques jours, Sosh récidive avec un second forfait mobile en Série limitée affichant 90 Go de données mobiles, proposé à petit prix, et toujours sans engagement et sans variation du prix après la première année. De quoi profiter du réseau mobile d'Orange au prix Sosh !

Après un premier forfait 60 Go affiché à 10,99 € par mois et proposé il y a quelques jours, Sosh propose un nouveau forfait mobile avec cette fois-ci 90 Go de data au petit prix de 13,99 € par mois, toujours sans engagement et sans variation de prix après la première année. Le forfait 60 Go est valable jusqu'au 7 juillet 9h, et le second de 90 Go jusqu'au 8 juillet à 9h.

Ces deux forfaits intègrent :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe

depuis la France et l'Europe 60 et 90 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà)

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) 12 et 15 Go de data utilisables en Europe

Pour rappel, vous aurez accès à de nombreuses options gratuites (présentation du numéro, double appel...) et vous bénéficierez sans aucune restriction du réseau mobile d'Orange, élu meilleur réseau de France depuis plus de 10 ans d'affilé.

Les forfaits mobiles Sosh 60 Go et 90 Go en Série limitée



Concernant la concurrence signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 8,99 € par mois, de Cdiscount avec ses 3 forfaits 70 Go, 100 Go et 140 Go à 5,99 €, 6,99 € et 9,99 € sans oublier RED avec ses 3 forfaits 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 5 €, 11 € et 15 € par mois, et B&You avec ses forfaits 5, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 10,99, et 14,99 € par mois, deux opérations spéciales à ne pas rater valables encore seulement deux jours !