Sosh poursuit ses promotions avec un 3e forfait mobile en Série limitée à prix réduit !

Sosh ajoute donc un 3e forfait mobile aux deux que nous vous avions présentés cette semaine, de quoi couvrir d'une façon plus large les différents besoins des clients. Au menu de ces promotions, vous aurez donc le choix parmi 3 forfaits :



Tous ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix après la première année.

Ces forfaits intègrent tous les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l'Europe, ainsi que respectivement 5, 70 et 100 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) avec 10, 15 et 20 Go de data utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre).

Et même si c'est du prix Sosh, vous n'en aurez pas moins la qualité du réseau Orange, utilisé ici sans restriction, ainsi que l'accès à de nombreuses options gratuites comme le double appel ou la présentation du numéro.



Découvrir les 3 forfaits mobiles Sosh en Série limitée



Et si vous souhaitez consulter les offres de la concurrence, vous trouverez par exemple les forfaits mobiles de Free Mobile avec son offre 90 Go à 11,99 € par mois, ceux de Cdiscount avec ses forfaits 20 Go et 120 Go à 4,99 € et 9,99 € par mois, sans oublier RED avec ses 4 forfaits 5, 80, 120 et 200 Go à respectivement 5, 13, 15 et 19 € par mois et B&You avec les 4 mêmes forfaits à respectivement 4,99, 12,99, 14,99 et 18,99 € par mois.