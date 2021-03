SoundCloud paiera les artistes en fonction de leurs auditeurs réels

Le 1er avril prochain, la plateforme de musique SoundCloud va inaugurer un nouveau modèle de rémunération des artistes annoncé plus équitable et plus transparent. Baptisé fan-powered royalties, il concernera près de 100 000 artistes indépendants avec une monétisation directe sur SoundCloud via SoundCloud Premier, Repost by SoundCloud ou Repost Select.

Ce modèle s'appuiera sur un système dit User Centric, de sorte que les recettes pour l'abonnement ou la publicité de chaque auditeur seront réparties entre les artistes qu'il écoute réellement. " Au bénéfice des artistes indépendants émergents ayant des fans fidèles ", écrit SoundCloud.

Un exemple cité est celui d'un artiste avec 124 000 followers. Avec l'ancien modèle utilisé dans l'industrie de la musique, il gagne 120 dollars par mois, contre 600 dollars avec le modèle fan-powered royalties.



L'ancien modèle est dit Market Centric avec une répartition des recettes au prorata des écoutes totales de tous les utilisateurs. Sur les plateformes de streaming de musique, il favorise ainsi les artistes les plus populaires.

Pour le moment, SoundCloud n'évoque pas un éventuel accord avec les majors de la musique. Les artistes indépendants recevront leurs premiers versements sous l'égide du modèle fan-powered royalties après le 30 avril.

SoundCloud revendique plus de 250 millions de titres de 30 millions de créateurs avec une écoute dans 190 pays.