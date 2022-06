Soupçon de piratage de la banque LCL avec 300 000 euros dérobés auprès de plusieurs clients

Depuis la fin de l'année dernière, nombreux sont les clients de la banque LCL à mettre en avant des virements étranges d'argent constatés sur leur compte. Des virements dont les montants vont de 1000 à 30 000 euros et qui partent ainsi dans la nature sans explication.

Les clients se sont rapprochés de la LCL qui dans un premier temps a indiqué que ces derniers n'avaient pas été piratés, mais qu'ils avaient pu faire preuve de négligence en communiquant leurs informations de connexion à leur espace en ligne.

Néanmoins, face à la multiplication des cas et un butin que l'on estime aujourd'hui à plus de 300 000 euros, des hackers éthiques se sont penchés sur la question. Il se pourrait ainsi que des pirates aient exploité une faille dans l'application bancaire LCL pour lire les informations des clients et accéder à certaines informations clés, leur débloquant alors l'accès aux comptes.

Rien n'est actuellement certain et une enquête est en cours pour déterminer si les victimes ont fait l'objet d'une campagne de phishing ou si c'est bien l'application de la banque qui a été piratée. Dans le premier cas, la banque pourrait se défausser de tout remboursement auprès de ses clients.