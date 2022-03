Source Mobile : Bouygues Telecom introduit un forfait responsable et solidaire

Via Source, Bouygues Telecom lance un forfait mobile à 10 € par mois et 10 Go de data à ne pas trop consommer pour faire des dons à des associations.

Avec Source Mobile comme opérateur mobile entièrement en ligne, Bouygues Telecom annonce le lancement d'un forfait présenté comme responsable et solidaire. Il s'articule autour d'une offre sans engagement à 10 € par mois avec appels, SMS et MMS illimités (en France et depuis les zones Europe et DOM vers la France et ces zones), 10 Go de data (4G) en France métropolitaine, Europe et DOM.

Le cas échéant et depuis son application, Source permet d'acheter de la data supplémentaire à raison de 2 € pour 2 Go. Toutefois, l'idée est de consommer le moins possible… Chaque mois, les gigas non consommés sur le forfait sont transformés en gouttes pour au final des dons à des associations.

D'après les chiffres de l'autorité des télécoms Arcep, l'usage moyen des utilisateurs des réseaux 4G en France était de 12 Go par mois au troisième trimestre 2021. À l'heure des grosses enveloppes de data dans les forfaits, le public pour le forfait Source sera donc ciblé et avec le souci d'une démarche responsable.

Un forfait mobile qui prône la parcimonie

Le principe des gouttes d'eau s'appuie sur un partenariat avec Lilo - une entreprise française - qui l'exploite avec son moteur de recherche solidaire en reversant tous les mois la moitié des revenus générés par les recherches (résultats de Microsoft Bing) à des projets solidaires choisis par les utilisateurs. Lilo a pour modèle économique la publicité.

" Les abonnés Source pourront soutenir financièrement les centaines d'associations soutenues par Lilo avec leur forfait mobile responsable et solidaire ", déclare Bouygues Telecom qui financera lui-même les gouttes. Attention donc à la facture pour l'opérateur qui a sans doute bien étudié la question avant de se lancer.

Le forfait propose des outils intégrés à l'application pour le pilotage et l'optimisation de la consommation mobile au quotidien, avec notamment un objectif de sensibilisation à la réduction de l'empreinte carbone numérique. En 4G et également Wi-Fi, l'empreinte carbone en gCO2e en fonction de la consommation est précisée. Des conseils et astuces en la matière sont également prodigués.