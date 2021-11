Trois offres de folie pour trois produits Logitech avec minimum 46 % de réduction

Aujourd'hui, on a trouvé de grosses promotions sur une souris, un casque et une webcam de chez Logitech.

Commençons par le casque Logitech G635 qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Il est pourvu de grands transducteurs Pro-G de 50 mm pour profiter d'un son intense et d'une expérience sonore incroyable. De plus, on constate la présence de la technologie LIGHTSYNC qui offre un éclairage RVB de couleur réactif et entièrement programmable grâce aux logiciels G Hub.

Il dispose d'un microphone Mic+ 6mm qui permet de profiter de communications vocales claires et précises. De plus le casque Logitech G635 est équipé de touches programmables pour lui assigner des macros personnalisées à différents jeux afin de parfaire son expérience.

Sur Amazon, le casque Logitech G635 est au prix de 70 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.



Passons à la webcam Logitech C920 Pro qui bénéficie aussi d'une belle promotion chez Amazon.

Facilement clipsable sur un écran PC, la caméra permet des appels et enregistrements vidéo 1080p à 30 IPS pour une qualité vidéo nette et détaillée. Elle offre aussi une correction de l'éclairage.

Elle est équipée de deux micros pour capturer un son naturel lors des appels ou de l'enregistrement vidéo. Elle propose un champ de vision de 78° qui englobe parfaitement les utilisateurs. La caméra est compatible Windows, macOS et Chrome OS.

Sur Amazon, la webcam Logitech C920 Pro est au prix préférentiel de 55 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite.



Finissons cette série avec la souris Logitech G903 LIGHTSPEED qui est une souris sans-fil à capteur optique. Totalement noire avec un design ambidextre vraiment réussi, elle dispose d'une trappe qui permet d’augmenter le poids de la souris de 10 grammes ou d’installer un module Powercore afin de recharger la souris via résonance magnétique.

On peut noter la présence de 11 boutons sur la souris et de l'éclairage LED personnalisables depuis le logiciel constructeur. Équipée du capteur HERO 25K, la G903 offre une sensibilité jusqu’à 25 000 DPI. Côté autonomie, la souris est capable de tenir 180 heures maximum.

La souris Logitech G903 LIGHTSPEED est au prix de 80 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans sur notre site comme Amazon qui lance le Black Friday avant l'heure ou encore les 15 TOP produits à mettre absolument dans son panier pour le Festival du 11.11 sur AliExpress !