Black Shark : les écouteurs Lucifer T1 et la souris gamer M1 en promotion sur Amazon - prix du Black Friday !

Commençons par la souris Gamer Black Shark M1 qui est en promotion aujourd'hui avec le même prix qui sera appliqué par la marque le jour du Black Friday !

Cette souris possède un bi-mode sans fil / filaire qui permet de l'utiliser pendant qu'on la recharge. Elle est équipée de deux coques arrière interchangeables, dont une avec un design avec nid d'abeille. La souris est ultra légère avec un poids de 90 g. Elle affiche un système de rétroéclairage avec 10 effets lumineux.

La souris possède un capteur optique avec une sensibilité maximale de 10 000 DPI avec 6 profils enregistrés allant de 500 à 5000. Elle est équipée aussi de 6 boutons totalement programmables depuis le logiciel du constructeur et avec la possibilité de configurer plusieurs macros.

Sur Amazon, du 17 au 19 novembre, la souris Gamer Black Shark M1 est au prix de 23,99 € au lieu de 49,99 € avec un coupon de réduction de 26€ présent sur le site (testez aussi le code NX69Z4MI au cas ou) et la livraison gratuite.



Passons ensuite aux écouteurs Black Shark Lucifer T1 qui profitent aussi d'une belle réduction identique à celle qui sera pratiquée au Black Friday.

De type intra-auriculaire, ils possèdent un design très gamer. Les écouteurs possèdent un mode jeu profitant d'une latence ultra réduite de 55 ms qui permet de bien synchroniser l'image et le son. Ils intègrent aussi un mode musique pour profiter d'un son immersif avec des basses plus graves, et de drivers dynamiques de 10 mm offrant un son de qualité. Ils possèdent également 4 micros (2 par écouteur) qui améliorent la prise de voix et qui filtrent les bruits de fond pour offrir une communication de qualité.

Les Black Shark Lucifer T1 sont compatibles avec la technologie Bluetooth 5.2. L'autonomie annoncée est de 3 heures et demie, le boitier permettant de profiter en tout de 35 heures de musique. Pour finir, les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui permet de résister à la sueur, et ils disposent de voyants LED, sur les deux écouteurs ainsi que sur le boîtier de charge, avec un effet lumineux vert vous offrant une ambiance de jeu.

Du 17 au 19 novembre, vous trouverez chez Amazon les écouteurs Black Shark Lucifer T1 au prix réduit de 24 € au lieu de 40 € avec le cumul d'un coupon de réduction de 10 € présent sur le site et du code 2A9F2G5H, toujours avec la livraison gratuite.