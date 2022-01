Quelle est la meilleure souris pour gamer en 2022 ?

Concernant sa batterie, elle a une autonomie de 70 heures, ce qui permet de tenir quasiment une semaine pour profiter de 10h de jeu par jour. Et pour finir, sa sensibilité est réglable entre 100 et 20 000 DPI. Rien à redire sur ce point.

La souris est ultra légère avec son poids de 74 g, auquel on ajoute avec une excellente préhension, ce qui fait d’elle une très bonne candidate à la meilleure souris gaming. En dessous, on observe 5 patins en PTFE qui assurent une bonne glisse. Elle est accompagnée de 8 boutons personnalisables depuis l’application du constructeur.

On peut observer 11 boutons sur la souris et quelques éclairages LED personnalisables depuis le logiciel constructeur. Équipée du capteur PixArt PMW366, la G903 offre une sensibilité jusqu’à 12 000 DPI, ce qui est très bon.

La Logitech G903 est une souris sans-fil à capteur optique. Totalement noire et avec un design ambidextre vraiment réussi, elle a toute sa place dans un setup de gamer. Sous la souris, on observe une trappe qui permet d’augmenter le poids de la souris de 10 grammes ou d’installer un module Powercore afin de recharger la souris via résonance magnétique. De plus, elle est équipée de patin en PFTE pour une bonne glisse. La souris pèse 110 grammes sans son poids de 10g.

Elle est équipée de 11 boutons programmables et d’une roulette avec défilement rapide. On peut aussi la personnaliser avec un système d’éclairage RVB via son application.

Sur le point de vue de la mobilité, on profite ici d’une bonne glisse grâce à ses 6 patins en PTFE. Via Easy-shift, la souris peut mémoriser jusqu’à 23 fonctions.

La SteelSeries Rival 3 a un design simple, mais efficace. Totalement noire, sa coque est résistante à l’épreuve du temps. Le châssis est confortable et la souris affiche un poids de 77 g . On peut observer 6 boutons, dont la molette, et aussi 3 zones d’éclairage RGB paramétrables. En dessous de la souris, on peut voir son capteur TrueMove de PixArt et ses 3 larges patins pour assurer une bonne glisse. Elle est de type filaire.

Les point clés à considérer

Comme expliqué en début d'article, pour choisir la souris adéquate, il y a plusieurs points à prendre en compte lors de votre achat. Vous trouverez ci-dessous tous les points clés à considérer avant de passer à l’action pour acquérir la souris qui sera la plus adaptée à votre utilisation au quotidien.





Filaire ou sans fil ?

Il existe deux types de souris qui ont des avantages et des inconvénients. Si vous êtes un pur gamer, vous aurez tendance à prendre une souris filaire. Cette dernière offre une latence plus faible, ce qui est incontournable lors de vos sessions de jeu nécessitant des actions en temps réel. De plus, vous ne serez pas dépendant d'une batterie qui peut lâcher en plein milieu d'un assaut.



Pour la bureautique, une souris sans fil est généralement idéale surtout si vous voulez limiter la présence de fils sur votre bureau. Pour cette utilisation, le temps de latence vous importe peu.



Autre point important, la souris sans fil est généralement plus chère que la version filaire.



Optique ou Laser ?

La souris à boule a progressivement été remplacée par la souris optique. Cette dernière fonctionne grâce à une LED qui émet une lumière sur une surface et qui retransmet les mouvements au capteur via des lentilles. Quant à la technologie laser, elle fonctionne avec un laser invisible à l'oeil nu qui permet de diminuer le temps de latence et d'augmenter la précision des mouvements. Autre avantage non négligeable, elle fonctionne sur les surfaces réfléchissantes comme les tables en verre ou un bureau verni.



Si vous êtes plutôt sur une utilisation bureautique, la souris optique sera largement adaptée. Mais si vous êtes un vrai gamer, optez plutôt pour une souris laser pour profiter de sa réactivité.



La résolution du capteur (DPI)

La valeur importante à surveiller est sa résolution en DPI (Dot Per Inch) ou PPP (Points Par Pouce) en français. Si vous êtes un joueur assidu, il est important de connaître ce critère avant tout achat.



Cette valeur est définie par le nombre de points qu'elle détecte lors du déplacement de la souris sur une longueur d'un pouce. Pour faire simple, si une souris est réglée sur 1000 DPI, lorsque vous vous déplacez d'un pouce (2,54 cm), le curseur se déplace sur 1000 pixels. Par exemple, dans un jeu comme CS GO, si la souris possède une grande résolution (DPI élevé), vous vous retournerez plus vite, voire trop vite si vous réglez mal cette vitesse. Ce réglage est donc plus à ajuster selon vos goûts (petit geste pour un grand déplacement de la souris, ou inversement).



Pour une utilisation bureautique, une valeur de 1200 à 2000 DPI est largement suffisante, en réalité cela dépend aussi de la définition de votre écran, en effet plus elle est élevée (HD, 4K, etc.) plus il y a de distance à parcourir à l'écran, il peut donc s'avérer utile d'augmenter le DPI pour ne pas avoir à lever la souris pour la replacer au début du tapis de souris.

Note importante, il est possible de régler le DPI de sa souris à la volée soit via le logiciel livré avec la souris soit directement à partir de boutons dédiés sur la souris.



Le poids

Encore un critère important à prendre en compte en fonction de l’utilisation que vous allez en faire. Par exemple, il est conseillé de prendre une souris légère pour une utilisation intensive, ou lourde pour un meilleur contrôle des mouvements. Certains modèles de souris peuvent être lestés afin d’optimiser le confort d’utilisation. Comme la résolution du capteur, c'est aussi une question de goût, mais qui est important à prendre en compte.



L'ergonomie

Il y a énormément de formes de souris, il faut qu'elle soit la plus adaptée à la morphologie de votre main. Certains modèles peuvent être trop gros ou trop petits et donc difficilement manipulables. De même, il existe des souris pour gaucher, droitier ou ambidextre, un point à ne pas négliger pour que l'utilisation de votre souris ne devienne problématique.



Le nombre de boutons

Les gamers privilégieront quasi systématiquement des souris avec plus de 5 boutons afin de pouvoir programmer des macros et accélérer la gestion en jeu. Il est totalement possible d’avoir plus de 15 boutons sur sa souris, bien évidemment, plus il y a de boutons plus il vous faudra de temps pour programmer le tout et bien maîtriser la bête.



Une grande quantité de boutons peut également être utile en bureautique, pour exécuter certaines macros dans Excel ou toute autre application, ou encore activer certains raccourcis fréquemment utilisés, bref le champ d'application est assez vaste.



Le look

Pour certains, une souris n'est qu'un simple outil de contrôle, et l'esthétique n'est que secondaire, pour d'autres, il faut absolument que leurs souris aient un design moderne et agréable. Les constructeurs l’ont bien compris et vous avez du choix dans les designs de souris. De nombreux modèles possèdent des LED RGB réglables via le logiciel de la souris afin de la personnaliser au maximum.



Les tapis de souris

Notre bureau n'est pas toujours adapté à la souris qu'on utilise, et un tapis bien choisi optimisera l'utilisation de cette dernière. Par exemple, on évitera un tapis avec une surface en plastique pour les souris dotées d'un capteur optique.



Il existe différentes dimensions, à vous de voir en fonction de l'espace disponible sur votre bureau ce qui convient le mieux, les gamers auront toujours un tapis très grand pour avoir une grande fiabilité et maniabilité, pour éviter d'arriver en bordure de tapis.

Pour les nostalgiques qui utilisent toujours une souris à boule, le tapis mou sera obligatoire !