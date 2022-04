55% de réduction sur la souris SteelSeries Aerox 3 (!) mais aussi des réductions sur des iPhone, Galaxy, PC...

Aujourd'hui, nous mettons en avant la souris SteelSeries Aerox 3 Wireless qui voit son prix chuter sur Amazon.

Elle intègre un capteur optique Truemove Air qui permet une précision de 100 à 18 000 dpi. Elle est légère avec 68 grammes offrant une plus grande liberté de mouvement. De plus, ce modèle est sans fil et vous offre 200 heures d'autonomie.

La souris affiche aussi un rétroéclairage Prism brillant avec 16,8 millions de couleurs vous offrant un style idéal. Elle est de type filaire et intègre 6 boutons avec une durée de vie de 80 millions de clics et un profil de droitier.

Sur Amazon, la souris sans fil SteelSeries Aerox 3 est au prix de 50 € au lieu de 110 €. La livraison est gratuite.





