SpaceX met fin à la production de sa capsule habitée Crew Dragon

Actuellement, il existe quatre modèles de la capsule Crew Dragon de SpaceX qui est utilisée pour le transport d'astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale (ISS). Elles ont des noms de Endeavour (C206), Resilience (C207), Endurance (C2010) et Freedom (C212) qui n'a pas encore volé.

Cette flotte de capsules spatiales réutilisables est suffisante en l'état pour SpaceX. Présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell a confirmé à Reuters l'arrêt de la production de nouvelles capsules Crew Dragon.

" Nous sommes en train de terminer notre dernière capsule, mais nous fabriquons encore des composants pour la remise en état ", a-t-elle déclaré. En soulignant l'aspect essentiel de la gestion de la flotte, elle a toutefois ajouté que SpaceX conservera la capacité de fabriquer d'autres capsules si besoin à l'avenir.

Confiance dans la réutilisation

Avec une telle décision et à la manière de ses fusées Falcon 9, SpaceX affiche une certaine forme de sérénité concernant le potentiel de réutilisation de ses capsules, avec donc des remises en état pour une exploitation dans le cadre de plusieurs missions habitées.

Cité par Reuters, un ancien astronaute de la Nasa et consultant pour SpaceX explique que l'objectif est de se rapprocher de plus en plus des opérations aériennes " où vous pouvez prendre le véhicule après son atterrissage, le ravitailler en gaz et oxygène, puis repartir très rapidement. "

Et SpaceX va par ailleurs pouvoir mieux se concentrer sur d'autres de ses projets, comme le gros lanceur réutilisable Starship qui est dans l'attente d'un premier vol d'essai orbital avec son booster Super Heavy.