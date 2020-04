GPS III : le lancement par SpaceX repoussé à cause du coronavirus

Les Etats-Unis ont amorcé le passage à la troisième génération de leur système de positionnement par satellite GPS depuis 2018 et ont commencé à déployer les premiers satellites conçus par Lockheed Martin.

Le placement en orbite du troisième satellite GPS III était prévu pour la fin du mois d'avril à partir d'un lanceur Falcon 9 opéré par SpaceX mais les difficultés liées à la pandémie du coronavirus obligent à reporter ce lancement.

La constellation actuelle de 31 satellites des différentes générations de GPS est suffisante pour maintenir les services et aucun risque de perturbation n'est à craindre du fait de ce report.

Le tir, qui devait se faire depuis Cape Canaveral, est désormais décalé au 30 juin au plus tôt, mais la date n'est pas figée et pourrait encore être repoussée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire qui touche durement les Etats-Unis, réduisant les équipes et perturbant les approvisionnements.

Le SME (Space and Missile Systems Center) indique que cette mesure permettra de préserver la santé des personnels en charge des opérations le temps de la pandémie.

Les satellites GPS III offriront une précision trois fois supérieure et seront mieux protégés contre les dispositifs de brouillage du signal, devenus un enjeu stratégique pour de nombreuses armées dans le monde, tout en offrant de nouveaux services.