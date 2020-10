L'armée américaine rêve d'un transport ultra rapide de matériel avec SpaceX

Lors de la présentation de ses projets de fusées Starship destinées à la colonisation de la Lune puis de Mars, Elon Musk, patron de SpaceX, avait évoqué la possibilité de créer des fusées pouvant faire des " bonds " à la surface de la Terre et permettant de rejoindre des destinations très éloignées en quelques minutes.

La fusée pourrait ainsi suivre une trajectoire elliptique jusqu'à l'espace proche avant de revenir sur Terre et de se poser sur ses pieds. Depuis cette présentation, SpaceX a réalisé plusieurs essais de prototypes décollant de quelques dizaines de mètres au-dessus du sol, se déplaçant latéralement de quelques centaines de mètres avant de se poser en douceur.

Dans le même temps, SpaceX démontre désormais régulièrement sa capacité de faire décoller un lanceur Falcon 9 d'un pas de tir avant de faire revenir le premier étage à son point de départ ou bien sur une barge dans l'océan atlantique.

Ces travaux ont donné des idées à l'armée américaine qui vient de commander une étude de faisabilité à SpaceX pour un système de transport ultra rapide de fret lourd pouvant être déployé rapidement n'importe où sur le globe.

L'étude doit permettre d'étudier la capacité d'assurer la capacité de transport d'un avion McDonnell Douglas C17, soit plus de 70 tonnes, le tout avec des temps de transport de moins d'une heure.

Il s'agit d'un vrai rêve pour tout spécialiste de la logistique et l'armée américaine estime que les progrès techniques ainsi que la baisse des coûts des missions permettent désormais d'envisager cette alternative.

Il ne s'agit encore toutefois que d'une simple étude commandée à SpaceX et XArc (eXploration Architecture Corp.) et non d'un projet avec un calendrier contraignant mais on notera le renforcement de liens entre l'armée US et SpaceX sur de multiples projets.

La directrice générale de SpaceX, Gwynne Shotwell, avait déjà envisagé la possibilité d'utiliser les fusées Starship pour transporter du fret d'un point à un autre de la Terre à partir de 2024.