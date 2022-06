SpaceX réussit trois lancements en 36 heures !

En presque 36 heures, SpaceX vient d'enchaîner avec succès trois missions. Un rythme impressionnant et par ailleurs un même premier étage de Falcon 9 qui a volé 13 fois.

Trois lancements - et autant d'atterrissages - en l'espace de près de 36 heures. C'est ce que vient de réaliser avec succès SpaceX entre le 17 juin et le 19 juin. Déjà en début d'année, le groupe d'Elon Musk avait effectué trois missions très rapprochées entre le 31 janvier et 3 février.

Le vendredi 17 juin depuis le complexe de lancement 39A (LC-39A) du centre spatial Kennedy en Floride, une fusée Falcon 9 a placé sur orbite 53 satellites Starlink. Cette mission a marqué la 100ème réutilisation d'un booster, le 50ème atterrissage consécutif et le premier booster a volé une 13ème fois.

Le dimanche 19 juin, c'est pour le compte de la société américaine Globalstar spécialisée dans la téléphonie par satellite qu'une fusée Falcon 9 a décollé depuis le complexe de lancement spatial 40 (SLC-40) de Cap Canaveral en Floride pour placer sur orbite un satellite Globalstar FM15.

Deux lancements en Floride et un en Californie

Entre-temps le samedi 18 juin, un décollage de fusée Falcon 9 a eu lieu depuis le complexe de lancement spatial 4 (SLC-4) de la base militaire américaine Vandenberg Space Force Base en Californie.

La mission SARah-1 (SAR pour synthetic-aperture radar) a placé sur orbite un satellite de télédétection radar construit par Airbus pour l'armée allemande (renseignement militaire).

Pour les missions de vendredi et dimanche, l'atterrissage du premier étage de Falcon 9 a eu lieu sur une barge automatisée en mer. Pour la mission de samedi, il est revenu se poser au sol.

N.B. : Source images : SpaceX.