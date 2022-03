Spartacus : la nouvelle offensive de Sony présentée cette semaine ?

Selon des rumeurs de plus en plus insistantes, Sony pourrait dévoiler son projet Spartacus cette semaine.

Cela fait des mois que les rumeurs s'enchainent concernant le fameux projet Spartacus chez Sony.

En essence, il s'agirait pour Sony de revenir s'attaquer frontalement à Microsoft et à son Xbox Game Pass en combinant ses deux services PlayStation Plus et PS Now pour proposer une offre plus séduisante aux utilisateurs.

Il faut dire qu'au fil des dernières années, Microsoft a su agrémenter son offre d'un catalogue confortable de titre, mais également de services divers, faisant du Xbox Game Pass l'offre de jeux par abonnement la plus généreuse et aboutie sur console comme sur PC.

Sony de son côté a du mal à convaincre avec son PlayStation Plus au contenu aléatoire et un PS Now bien moins garni que ce que propose la concurrence. Il se murmure donc que Sony envisage depuis plusieurs mois de combiner les deux services au sein d'une nouvelle offre.

Une différence de taille sera toutefois au menu : Sony n'envisagerait pas d'intégrer directement les exclus PlayStation dès leur lancement dans des offres. Par ailleurs, on devrait voir arriver plusieurs formules : Essentiel, Extra et Premium avec des prix respectifs de 9,99$, 12,99$ et 15,99$ par mois avec plus ou moins de titres accessibles. Toujours selon les rumeurs, seule l'offre Premium proposerait l'intégration des services de Streaming PS Now.

Selon Bloomberg, c'est cette semaine que Sony aurait prévu de dévoiler sa nouvelle offre, qui devra proposer un peu plus que ce que suggèrent les rumeurs pour véritablement être en mesure de se frotter au Xbox Game Pass.