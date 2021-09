Spine : l'émulateur PS4 peut désormais lancer des jeux commerciaux

Depuis sa dernière mise à jour, l'émulateur Spine est capable de lancer les jeux PS4 commerciaux. Une bonne nouvelle pour les joueurs PC qui ne souhaitent pas acheter de console PS4 pour profiter de certaines exclusivités.

Jusqu'à présent, l'émulation PS4 reste confidentielle et très limitée, mais Spine a récemment progressé et les développeurs évoquent désormais la prise en charge de plus de 300 jeux.

Malheureusement, si tout se passe à peu près bien avec les jeux en 2D, les titres en 3D ne sont pas encore très stables. Le framerate reste limité avec les jeux 3D tout comme la gestion des lumières et de certains effets. Pas la peine donc de penser pouvoir lancer les jeux AAA les plus récents sur l'émulateur... Par ailleurs, Spine n'est actuellement proposé que sur Linux.