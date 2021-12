Splinter Cell : le prochain titre proposerait un monde ouvert

La saga Splinter Cell devrait prochainement revenir sur le devant de la scène avec un nouveau volet original. Cela fait des mois, voire des années que l'on évoque un retour de Splinter Cell, la franchise ayant été laissée en dormance depuis Blacklist sorti en 2013.

Certes, Ubisoft a réexploité Sam Fisher et Échelon au fil de quelques apparitions dans d'autres de ses franchises, mais aucun véritable Splinter Cell n'est sorti depuis. Pourtant un nouveau volet serait bien en préparation depuis peu.

Selon le journaliste Tom Henderson, le prochain Splinter Cell en est au début de son développement, mais d'emblée les équipes ont penché pour un monde ouvert. S'il peut faire peur, le concept de monde ouvert est devenu, au fil des années, la spécialité d'Ubisoft. L'éditeur français maitrise parfaitement le concept et Splinter Cell pourrait profiter de cette expertise et du concept même du jeu pour inaugurer une petite révolution dans le genre.

Car Splinter Cell, c'est avant tout une franchise basée sur l'infiltration, la stratégie et les éliminations furtives, bien avant les fusillades et autres affrontements directs. Ubisoft pourrait ainsi piocher des éléments dans Ghost Recon, Far Cry et Assassin's Creed pour proposer une nouvelle expérience dans le domaine... Tout en s'inspirant d'Halo Infinite selon le journaliste.

Il faudra attendre une annonce officielle pour savoir de quoi il retourne. Notons qu'entre temps, le projet de Ghost Recon Frontline est toujours repoussé à une date indéterminée.