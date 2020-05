Spotify : 130 millions d'abonnés payants et retour dans le vert

Le leader mondial du streaming de musique atteint 130 millions d'abonnés premium avec 6 millions de plus au premier trimestre.

Au 31 mars 2020, Spotify revendique 130 millions d'abonnés payants avec une progression de 31 % sur un an et un gain de 6 millions d'abonnés payants sur le premier trimestre de l'année. Avec les abonnés de l'offre gratuite avec publicité, le spécialiste du streaming de musique atteint 286 millions d'utilisateurs actifs par mois (+31 % sur un an).

" Malgré l'incertitude mondiale autour du Covid-19 au premier trimestre, nos activités ont atteint ou dépassé nos prévisions pour tous les principaux indicateurs ", écrit le groupe suédois dont 92 % des revenus proviennent des abonnés premium. Fin mars, la publicité a été impactée par la baisse des dépenses des annonceurs.

Le chiffre d'affaires de Spotify s'établit à 1,85 milliard d'euros (+22% sur un an) et il est en outre question d'un bénéfice net de 1 million d'euros. Spotify repasse ainsi dans le vert, après une perte nette de 142 millions d'euros il y a un à la même période et de 209 millions d'euros au quatrième trimestre 2019.

Sur les usages, Spotify note que désormais, " chaque jour ressemble au week-end. " Une conséquence des mesures de confinement actuelles pour faire face à la pandémie de coronavirus. " Les routines matinales ont considérablement changé. […] Cette tendance a été observée de manière plus significative dans les podcasts que dans la musique. "