Spotify supprime Car View de son application

Pour son application mobile, Spotify officialise le retrait de la fonctionnalité Car View et évoque de nouvelles innovations à venir.

En 2019, Spotify a introduit pour tous ses abonnés Premium sur Android une fonctionnalité Car View. Avec une connexion en Bluetooth au système audio du véhicule, cet affichage en voiture avec activation automatique propose une vue simplifiée pour la lecture et l'écoute de musique.

Le but est de supprimer quelques éléments de distraction dans le contexte d'une utilisation lors de la conduite, tandis que certains boutons sont de plus grande taille. Pour les utilisateurs gratuits de Spotify, un même type d'expérience est proposé mais uniquement via le mode de lecture aléatoire.

Pas un bug

Depuis mi-octobre, des utilisateurs ont signalé la disparition de Car View des paramètres de l'application de Spotify pour Android. Il ne s'agissait pas d'un bug. Le leader mondial du streaming de musique a confirmé un retrait intentionnel de cette fonctionnalité.

" Cela ne signifie pas pour autant que nous ne souhaitons pas améliorer la façon dont nos utilisateurs écoutent Spotify en conduisant. Au contraire, nous explorons activement une variété de nouvelles façons d'offrir la meilleure expérience d'écoute en voiture. "

Spotify évoque de nouvelles innovations à venir et aiguille en attendant vers l'écoute en mains libres par le biais de Google Assistant. Rappelons que depuis avril dernier, Spotify propose aux États-Unis un Smart Player pour la voiture avec son appareil Car Thing.