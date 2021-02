Spotify améliore la qualité sonore avec Spotify HiFi

Tout comme pour Apple Music (AAC 256 kbps) et YouTube Music, c'est une qualité sonore avec du streaming lossless qui fait pour le moment défaut. Spotify annonce l'arrivée d'une qualité sonore dite HiFi.

Pour plus tard dans le courant de cette année, Spotify annonce une amélioration de la qualité sonore avec son service de streaming de musique. Les abonnés Premium de certains pays seront ainsi en mesure d'accéder à une fonctionnalité Spotify HiFi.

" Spotify HiFi diffusera de la musique sans perte de qualité sonore sur votre appareil et sur les haut-parleurs compatibles avec Spotify Connect, ce qui signifie que les fans pourront profiter de plus de profondeur et de clarté en écoutant leurs morceaux préférés ", écrit le groupe suédois.

Spotify n'entre toutefois pas dans les détails si ce n'est une qualité CD et un format audio lossless (sans perte), et ne divulgue aucun prix pour le moment. Il s'agira en effet d'une fonctionnalité avec un surcoût.

Quelques pistes...

La fameuse qualité CD fait typiquement référence à un codage sur 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz (et donc 44 100 fois par seconde). Reste à savoir ce qu'il en sera pour l'encodage sans perte et le bitrate. Actuellement, la meilleure qualité sonore proposée avec Spotify Premium correspond à Ogg Vorbis à 320 kbit/s (160 kbps pour Spotify Free).

Pour une qualité sonore de premier plan, il y a le spécialiste Qobuz avec FLAC 24 bits jusqu'à 192 kHz. Amazon propose également Amazon Music HD avec des titres HD en audio 16 bits, 44,1 kHz et bitrate moyen de 850 kbps et des titres Ultra HD (24 bits, 44,1 kHz à 192 kHz, bitrate moyen de 3730 kbps).

Du côté de Deezer, on retrouve déjà une dénomination HiFi de son dit haute fidélité avec Deezer HiFi pour de la musique en FLAC 16 bits et bitrate moyen de 1411 kbps, alors que Deezer Premium est en MP3 et 320 kbps.