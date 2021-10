Spotify vise 400 millions d'utilisateurs à la fin de l'année

Spotify atteint 381 millions d'utilisateurs actifs et espère franchir le cap des 400 millions d'ici la fin de l'année.

Fin septembre, le nombre d'utilisateurs actifs par mois pour Spotify atteint 381 millions, en progression de 19 % sur un an. C'est une même hausse pour le nombre d'abonnés payants - qui génèrent près de 90 % des revenus - avec un total de 172 millions.

D'ici la fin de cette année 2021, le leader mondial du streaming de musique espère franchir le cap des 400 millions d'utilisateurs actifs, et avec entre 177 et 181 millions d'abonnés payants.

Pour le groupe suédois, les résultats du troisième trimestre sont marqués par un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros (+27 % sur un an) et un bénéfice net de 2 millions d'euros, contre une perte nette de 101 millions d'euros il y a un an à la même période.

Spotify souligne que les revenus publicitaires continuent de dépasser ses attentes les plus optimistes, et ajoute que " les indicateurs d'engagement des utilisateurs sur de nombreux marchés ont montré des signes encourageants de croissance. "

Pour le Premium, le revenu moyen par utilisateur est de 4,34 €. Depuis son entrée en Bourse en 2018, les trimestres dans le vert ne sont pas légion pour Spotify. En 2019, Spotify avait accusé une perte nette annuelle de 186 millions d'euros, et de 581 millions d'euros en 2020.