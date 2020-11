Spotify passe le cap des 300 millions d'utilisateurs actifs

Spotify continue de faire grossir sa base d'utilisateurs. Le troisième trimestre était toutefois dans le rouge et des augmentations de prix se profilent à l'horizon.

Leader mondial du streaming de musique, Spotify a franchi le cap des 300 millions d'utilisateurs actifs par mois. Selon les derniers résultats trimestriels du groupe suédois, le nombre d'utilisateurs actifs a progressé de 29 % sur un an pour atteindre 320 millions au 30 septembre 2020.

Le nombre d'abonnés payants connaît une progression de 27 % sur un an à 144 millions. D'ici la fin de cette année, Spotify espère atteindre entre 340 et 345 millions d'utilisateurs actifs par mois, et table sur 150 à 154 millions d'abonnés payants.

Spotify a profité d'un lancement en Russie particulièrement réussi, ainsi que dans une douzaine de territoires environnants.



Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,975 milliard d'euros (+14 % sur un an). Pour autant, Spotify est dans le rouge avec une perte nette trimestrielle de 101 millions de dollars, alors qu'à la même période il y a un an c'était un bénéfice net de 241 millions d'euros.

Des prix attendus à la hausse

En octobre, Spotify a décidé d'augmenter le prix de l'abonnement Spotify Famille dans sept pays que sont l'Australie, la Belgique, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Suisse, ainsi que pour Duo Premium en Colombie.

En Belgique, Spotify Famille est passé de 14,99 € par mois à 15,99 € par mois. Une augmentation d'un euro par mois qui est susceptible de concerner encore davantage de marchés à l'avenir.