Spotify : un nouveau look sur iOS et Android

" Plus grand et plus audacieux. " Avec beaucoup d'emphase, Spotify annonce un nouveau look pour son application sur iOS. Les utilisateurs de l'application sur Android y auront également droit, mais plus tard.

L'interface de l'application de musique en streaming doit évoluer aussi bien pour les abonnés avec un compte premium que ceux avec un compte gratuit. Spotify met principalement en avant trois éléments.

Un nouveau bouton de lecture qui intègre la lecture aléatoire, des boutons d'action qui sont regroupés et alignés dans la partie centrale de l'écran, l'affichage de la pochette d'un titre dans toutes les vues (sauf la vue Album).

Coming soon to Android! ? — Spotify (@Spotify) February 27, 2020

Spotify ajoute par ailleurs que tous les morceaux aimés profiteront de l'icône en forme de cœur à côté de leur nom. De quoi les identifier plus rapidement, ce qui est aussi l'effet recherché à l'affichage de la pochette.

Si Spotify parle d'un nouveau look, ce sont néanmoins essentiellement de petits changements dont le principal intérêt sera de faciliter la navigation dans l'application.