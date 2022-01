Spotify : toujours en tête sur le streaming musical

Le marché du streaming musical continue de progresser alors même que la vente de CD diminue. Et sur le secteur, Spotify continue de dominer, même si l'on assiste à une montée en puissance de concurrents.

Selon l'institut MIDia Research, le marché du streaming audio progresse encore en 2021 et rassemble désormais 523,9 millions d'abonnés à travers le monde, soit 109,5 millions de plus qu'en 2020, une augmentation de 26,4% sur l'année.

Malgré tout, les chiffres n'entraient pas forcément une hausse proportionnelle des revenus. Si l'on compte plus d'utilisateurs, les offres groupées ou familiales ont la cote et les prix ont subi des offres promotionnelles voire des baisses face à une concurrence grandissante.

Spotify reste en tête du marché avec 31% des abonnés payants, devant Apple qui s'installe à 15% et Amazon Music avec 13%.

C'est YouTube Music, avec 8% de parts de marché, qui connait l'évolution la plus spectaculaire (+50% sur l'année) et séduit ainsi les plus jeunes.

En embuscade, on note également de fortes progressions chez Tencent Music et NetEase ainsi que Yandex. La plateforme française, Deezer, ne représente toujours que 2% de parts de marché et peine à séduire à l'international.