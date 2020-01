Square Enix décline Final Fantasy XV sur mobile

L'éditeur Square Enix a récemment annoncé souhaiter porter son J-RPG Final Fantasy XV sur mobile. Après la Xbox One et la PlayStation 4 en novembre 2016, le titre pourrait ainsi s'installer sur iOS et Android.

Le titre n'est pas encore définitif et Square n'a pas indiqué quand le titre sortirait ni même si son développement était déjà entamé. L'éditeur précise toutefois que le titre devrait proposer une histoire immersive avec des personnages forts. Le titre s'annonce multijoueur et est déjà présenté par la presse comme un MMORPG.

Le jeu tournera sous Unreal Engine 4 et est confié à deux équipes : une équipe coréenne de Square Enix et une autre chinoise de Gaea Mobile. L'éditeur a promis qu'une première bande-annonce sera diffusée dans le courant du premier semestre 2020.