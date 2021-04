L'annonce fait l'effet d'une bombe : Square Enix, connu et reconnu à travers le monde notamment à travers la franchise à succès Final Fantasy, pourrait prochainement faire l'objet d'un rachat.

Selon le site CTFN, Square Enix aurait reçu plusieurs propositions de rachat. Les informations auraient été partagées par des responsables financiers proches du dossier.

Si l'annonce fait beaucoup de bruit, c'est que Square Enix est un géant sur le secteur : le groupe connait un succès énorme à l'international et encore plus prononcé au Japon. On peut citer quelques franchises d'envergure comme Final Fantasy, Dragon Quest, Tomb Raider, Kingdom Hearts, Life is Strange, Just Cause, Deus Ex ou plus récemment Avengers...

Actuellement, la capitalisation boursière du groupe atteint 849 milliards de yens, soit environ 7,8 milliards de dollars. Les propositions de rachat pourraient ainsi dépasser les 10 milliards de dollars, ce qui limite grandement les prétendants...

Parmi les plus sérieux, Microsoft pourrait être de la partie : la marque s'est lancée dans le rachat de nombreux studios ces dernières années pour parfaire son offre Xbox Game Pass. Pour Microsoft, le rachat aurait un effet double : outre lui permettre de mettre la main sur des franchises importantes, cela permettrait également de mettre un pied au Japon avec des productions qui séduisent un public qui n'a jamais véritablement répondu à l'écosystème Xbox.

Sony pourrait également faire partie des sociétés à avoir partagé une proposition de rachat à Square Enix. Les deux groupes ont un long passif de collaboration. Nombreuses sont les franchises de Square Enix à sortir en priorité ou en exclusivité sur PlayStation.

Reste à savoir si les propositions sont suffisamment intéressantes pour que Square Enix accepte un rachat, la situation financière du groupe n'impliquant pas forcément la nécessité d'un rachat.