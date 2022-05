Square Enix revend Tomb Raider, Deus Ex et Thief à Embracer Group pour une bouchée de pain

Alors que tous les yeux sont rivés sur Ubisoft et Warner Bros concernant le prochain gros rachat dans l'univers du jeu vidéo, c'est finalement Square Enix qui fait la une aujourd'hui en confirmant la revente de certaines franchises très fortes à Embracer, et ce, pour une somme qui parait dérisoire.

Car si les derniers rachats du secteur s'affichent en milliard pour Microsoft et Activision Blizzard, ou Sony avec Bungie, ici le montant est étonnamment bien plus modeste.

Embracer Group ( THQ, Gearbox) vient ainsi de se payer Square-Enix Montréal, Eidos et Crystal Dynamics pour la somme ridicule de 300 millions de dollars.

Le groupe met ainsi la main sur les franchises a succès Tomb Raider, Deus Ex, Thief ou encore Legacy of Kain... Au total, ce sont 1100 employés qui sont concernés par ce rachat et des dizaines de licences.

Embracer Group a déjà annoncé souhaiter conserver les entités intactes et perpétuer leurs univers. Le groupe suédois va désormais tenter de développer des synergies entre ses différents studios qui comptent un total de 10 000 développeurs et 124 studios à travers le monde. Un collectif hétéroclite qui travaille actuellement sur plus de 230 jeux dont 30 jeux premium.

Square Enix de son côté avait prévu de se séparer de sa branche occidentale pour revenir à ses origines mêmes si quelques licences comme Life is Strange, Just Cause ou Outriders restent entre ses mains. Il se pourrait également que cette vente soit le meilleur moyen pour l'éditeur de se rendre plus facilement accessible pour un éventuel rachat par Sony .