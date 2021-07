SRS-NB10: Sony lance une enceinte de cou pour le télétravail

Sony profite de la situation mondiale et de la montée en puissance du télétravail pour tenter de séduire à nouveau avec son concept d'enceinte "tour de cou".

Sony vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle "enceinte de cou" sous la référence SRS-NB10.

La marque profite ainsi de l'intérêt grandissant (et contraint) des utilisateurs pour le télétravail en période de crise sanitaire pour adapter ses produits. Rappelons qu'en 2017, d'autres marques comme JBL, Bose ou LG avaient lancé le concept qui n'avait pas rencontré le succès attendu...

Mais avec un recours plus important au télétravail, Sony voit des perspectives plus radieuses pour son dispositif. D'ailleurs la marque explique avoir optimisé son appareil pour le télétravail.

L'enceinte se présente ainsi comme un arceau à mettre autour du cou et qui repose en partie sur les épaules. Ne pesant que 113 grammes, l'appareil se veut léger pour se faire oublier avant tout. C'est d'ailleurs l'idée même du concept face aux écouteurs traditionnels : éviter de peser sur la tête, ne pas entrainer de surchauffe au contact des oreilles et permettre un port prolongé sans aucune contrainte.

Pour s'adapter au télétravail et aux communications vidéo et vocales, deux micros à filtrage spatial sont présents. On retrouve un bouton mute sur l'enceinte.

Côté son, malheureusement Sony ne précise aucune donnée particulière si ce n'est la présence de deux haut-parleurs large bande directifs qui projettent le son directement vers les oreilles du porteur. Sony annonce 20h d'autonomie et une connexion Bluetooth multipoints. La disponibilité de la SRS-NB10 est annoncée à aout prochain au prix de 150€.