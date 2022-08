Le SSD 990 Pro de Samsung en PCIe 4.0 est ultra-rapide

Après le SSD 980 Pro fin 2020, Samsung introduit désormais le SSD 990 Pro. Ce SSD reprend le format M.2 avec compatibilité NVMe 2.0 et interface PCIe 4.0. Il exploite un contrôleur conçu en interne par le groupe avec de la RAM LPDDR4 pour le cache et de la mémoire V-NAND avec cellules à triple niveau (TLC) et 3 bits par cellule.

" La série 990 Pro offre la vitesse la plus élevée actuellement disponible via l'interface PCIe 4.0 ", déclare Samsung. Le SSD peut ainsi atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 7450 Mo/s et de 6900 Mo/s en écriture séquentielle. Elles sont de 7000 Mo/s et 5000 Mo/s pour la série 980 Pro, et la vitesse de lecture séquentielle théorique la plus élevée de PCIe 4.0 x4 (4 couloirs) est de 8000 Mo/s.

En lecture et écriture aléatoire, les vitesses indiquées par Samsung en nombre d'opérations d'I/O par seconde sont respectivement de 1,4 million et 1,55 million. De telles performances sont jusqu'à 55 % supérieures par rapport à celles du SSD 980 Pro.

Avec son nouveau contrôleur, Samsung vante un SSD 990 Pro jusqu'à 50 % plus économe en énergie que le 980 Pro. Pour la lecture et écriture séquentielle, l'efficacité énergétique est de 1 380 et 1 319 Mo par watt. Le 990 Pro utilise un revêtement en nickel sur le contrôleur et une étiquette de dissipation de la chaleur sur le disque. Une version avec dissipateur thermique (et par ailleurs éclairage RGB) est prévue.

Prix et disponibilité du SSD 990 Pro

Pour le SSD 990 Pro, deux capacités de 1 To et 2 To seront disponibles à partir de début octobre prochain à 189,99 € et 359,99 €. Une version de 4 To sera proposée à partir de l'année prochaine, mais sans prix indiqué pour le moment.