Un SSD NVMe Crucial X8,un PC portable Dell et la télévision LG OLED55BX6 à prix réduit !

Découvrez les meilleures promotions de la journée avec trois offres variées (disque SSD, PC portable core i5 et TV OLED de 55 pouces) !

Le bon plan du jour concerne le SSD Crucial X8 qui est un disque SSD de type NVMe disponible en 500 Go, 1 To et 2 To pour convenir à toutes les utilisations. Il bénéficie d'une garantie fabricant de 3 ans.

Crucial annonce une lecture séquentielle de 1050 Mo/s. Enfin, le Crucial X8 profite d'une connectivité d’USB 3.2.

Vous pourrez profiter du SSD NVMe Crucial X8 1 To qui est actuellement à 116 € au lieu de 169 € chez Amazon !





Mais aussi le PC portable DELL G3 qui profite d'un écran Full HD de 15,6 pouces, soit 39,6 cm. Cet ordinateur Dell exploite un SoC Intel Core i5-10300H accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne en SSD. La carte graphique utilisée est la NVIDIA GeForce GTX 1650.

La connectivité utilisée est le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 802.11ac. Au niveau de la connectique, vous profiterez d'un port Ethernet, d'un port USB 3.2 et d'un port USB 2.0. Enfin, le Dell G3 Inspiron est alimenté par une batterie Li-Ion permettant jusqu'à 6 heures et demie d'autonomie.

L'ordinateur portable G3 de Dell est actuellement à 599 € au lieu de 900 € grâce à une vente flash, mais aussi une ODR de 100 € sur Rue du Commerce !





Enfin, la télévision LG OLED55BX6 est équipée d'un écran OLED 4K de 55 pouces, soit 139 cm, avec une résolution native de 3840 pixels x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 100 Hz. Ce téléviseur est compatible avec Alexa et Google Assistant et propose de nombreuses applications.

La connectique est composée de deux ports HDMI 2.0, de deux ports HDMI 2.1, de trois ports USB, d'une entrée satellite et antenne et enfin d'une prise casque. Vous pourrez connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

La TV LG OLED 55BX6 est proposée à 1169 € au lieu de 1490 € chez Boulanger !





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Amazon qui ne fête pas (encore) le Black Friday, les 15 offres du jour à ne pas rater! (Samsung -30%, Garmin -46%), mais aussi Crucial qui fait son Black Friday sur les SSD et la mémoire vive !