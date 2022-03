SSD PCIe Gen 5 : il va falloir accepter de passer au refroidissement actif

Avec l'arrivée des nouvelles générations de SSD toujours plus rapide, il va falloir accepter de basculer vers du refroidissement actif.

La société Phison qui fabrique des contrôleurs alerte sur un changement qui s'annonce sur le marché des SSD : à l'image des CPU qui ont évolué et nécessitent un refroidissement toujours plus poussé, les SSD suivront un chemin identique et vont prochainement nécessiter du refroidissement actif.

Certains SSD NvME hautes performances sont déjà proposés avec des systèmes de refroidissement passif. Il s'agit de radiateurs qui redirigent la chaleur vers des ailettes et profitent du flux d'air du boitier du PC.

Mais avec les SSD PCIe Gen 5, les vitesses de fonctionnement vont imposer des températures allant jusqu'à 120°C. Phison garantit ses puces jusqu'à 120 °C, mais ce n'est pas le cas des puces NAND qui perdent en stabilité à mesure que la température augmente, ce qui peut impliquer des pertes de données.

Les puces NAND doivent ainsi fonctionner à des températures variant entre 0 et 70°C et Phison estime que ces limites seront très rapidement atteintes avec les SSD PCIe Gen 5. Augmenter la finesse de gravure est une piste pour limiter le dégagement thermique, mais plus largement, c'est le système de refroidissement qui devra évoluer.

Il faut donc s'attendre à devoir installer des ventilateurs ou systèmes de refroidissement volumineux sur les SSD de demain. Phison explique toutefois que cela ne touchera en priorité que les modèles les plus performants généralement réservés aux professionnels. Mais il n'est pas exclu que des marques orientées vers les joueurs ne proposent ce type de SSD ultra performant avec un système de ventilation dédié.