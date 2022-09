Stockage : super tarif sur le SSD Samsung 870 Evo accompagné d'une sélection de SDD, HDD et microSD

Le stockage est le nerf de la guerre dans un PC, il est un périphérique vital au bon fonctionnement d'un ordinateur. Soit vous cherchez la vitesse, soit la capacité de stockage. Il existe deux solutions, le HDD et le SDD. La première solution offre une grosse capacité à prix inférieur au SSD, mais avec une vitesse plus lente. Quant à la deuxième solution, il offre un temps de lecture plus rapide, mais le prix est plus élevé. Nous avons sélectionné pour vous, les meilleures offres sur ces deux types de mémoires.





Prenons par exemple le SSD Samsung 870 Evo qui profite de 23 % de réduction sur Amazon. Il est au format 2,5 pouces. Il s'installe facilement dans un ordinateur portable, dans un PC fixe ou dans un boitier externe. Le modèle en promotion est doté de 500 Go d'espace de stockage. Le SSD est associé au logiciel Samsung Magician 6 qui surveille l'état de santé du disque.

Le type de mémoire utilisée est la TLC (Triple Level Cell). Il vous offre une vitesse de lecture de 560 Mo/s et un débit d’écriture de 530 Mo/s. De plus, il bénéficie une durée de vie maximale de 300 TBW. Pour finir, le SSD Samsung 870 Evo est garanti pendant 5 ans.

Sur Amazon, le SSD Samsung 870 Evo est au prix de 61 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection de solutions de stockage :

