Du SSD ultra performant à 7Go/s pour geeks avec le SSD NVMe Western Digital BLACK SN850

C’est désormais officiel, Western Digital renouvelle sa gamme de SSD en se concentrant sur les joueurs exigeants avec l’annonce de la famille des WD Black SN850. Cette nouvelle gamme prendra en charge l’interface PCI Express 4.0 de manière à augmenter les débits. Un nouveau système de refroidissement a également été développé, mais nous n’en savons pas plus pour le moment à son sujet.

Les performances sont impressionnantes avec un débit maximum de 7 Go/s en lecture séquentielle et 5,3 Go/s en écriture séquentielle, avec jusqu'à 1 000 000 IOPS. Ce nouveau produit SSD doté d'un format M.2 2280, idéal pour se glisser dans votre future console PS5, est disponible avec ou sans dissipateur thermique, une variable qui modifiera sa hauteur qui passera de 2,38 mm à 8,8 mm. Du coté technique, Western Digital nous propose du 300 TBW pour le modèle de 500 Go contre 600 TBW pour la version de 1 To et du 1200 TBW pour la version 2 To.

Le constructeur propose une garantie de 5 ans. Pour bénéficier du RGB, il faudra obligatoirement prendre le dissipateur thermique. Les tarif officiels annoncés (sans dissipateur) sont de 144 € pour la version 500 Go, 257 € le modèle 1To et enfin 514 € le 2 To. Vous trouverez dès à présent en vente en promotion le SSD WD Black SN850 chez Amazon (attention certains modèles sont indisponibles).

Une sortie qui a permis de belles opportunités, en effet, le modèle précédent, le WD Black SN750 est actuellement en promotion chez Amazon dans ses différentes déclinaisons, profitez-en !