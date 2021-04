Stack : l'outil de Google pour dématérialiser et classer automatiquement ses documents

Google multiplie les services et le dernier en date est baptisé Stack, il s'agit d'un logiciel qui souhaite vous aider à mieux gérer vos documents en les classant de façon plus intelligente.

Tout droit sortie de l'incubateur Area 120, l'application n'est pour l'heure accessible qu'aux USA. Ce classeur virtuel dispose d'un module d'intelligence artificielle pour se transformer en véritable secrétaire personnel.

On peut ainsi facilement réaliser des copies numériques de ses papiers volants grâce à l'appareil photo de son téléphone : l'application rogne automatiquement l'image pour conserver une copie propre... Jusque là, rien de véritablement nouveau.

Ce qui est nouveau, c'est que l'IA va analyser le contenu du document pour le classer automatiquement dans les catégories que l'utilisateur a prédéfini. Par la suite, l'IA continuera d'analyser les données des documents en repérant les dates, les montants des factures, noms et adresses des expéditeurs.... Pour proposer à l'utilisateur de retrouver très facilement chaque élément via le moteur de recherche intégré.

L'idée est plutôt bonne et l'outil a priori performant... Reste les questionnements habituels sur le stockage des données et l'analyse de documents pouvant présenter des données confidentielles et sensibles... Google devra donc rassurer sur le niveau de sécurisation de son service pour convaincre les utilisateurs.