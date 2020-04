Stadia : bientôt une application Android TV et un contrôleur tactile

Alors que Stadia a récemment ouvert ses portes au plus grand nombre au fil d'une version gratuite, les rumeurs évoquent le développement d'une application pour Android TV ainsi qu'un nouveau contrôleur tactile.

Stadia n'est pas le succès annoncé par Google l'année dernière : le service de Cloud Gaming peine à décoller et Google espère désormais que son offre gratuite permettra dé véritablement lancer le service...

Plusieurs choses freinent encore le développement de la plateforme et son adoption par les utilisateurs : outre le catalogue de titres compatibles encore réduit, l'accès au service reste limité. Il n'est ainsi possible d'accéder à Stadia que depuis un PC, un smartphone (uniquement Android) ou depuis un ChromeCast Ultra.

C'est pourquoi Google développe actuellement une application qui permettrait d'accéder à Stadia depuis n'importer quel appareil doté d'Android TV. Cela impliquerait donc directement certains téléviseurs connectés, mais aussi des boitiers TV y compris les box d'opérateurs.

Des indices sur une application dédiée ont été découverts au sein de l'APK de la dernière version de l'application sous Android.

Mais Google ne s'arrête pas là et développerait également un nouveau contrôleur tactile. Il serait question de développer un contrôleur virtuel pour permettre aux joueurs de profiter des jeux directement depuis leur smartphone et son écran, sans avoir à passer obligatoirement par une manette physique. Mieux encore, ce contrôleur pourrait permettre d'utiliser son smartphone comme une manette tout en jouant sur un plus grand écran.