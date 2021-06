Stadia s'invite enfin sur Android TV

Stadia, le service de Cloud Gaming s'offre quelques nouveautés et annonce son arrivée sur Android TV à compter du 23 juin.

Google continue de travailler au déploiement de son service de Cloud Gaming Stadia auprès d'un nombre grandissant de plateformes.

Si au départ, il fallait obligatoirement un Chromecast Ultra pour accéder au service sur un téléviseur, désormais ce ne sera plus nécessaire.

Il aura tout de même fallu un an et demi à Google pour rendre son service accessible depuis Android TV, chose qui ne s'explique pas vraiment, si ce n'est par la volonté de Google de forcer la main des joueurs sur l'achat de matériel... Mais visiblement, le succès mitigé de la plateforme pousse la marque à réviser ses plans.

Stadia sera donc disponible sur Android TV à compter du 23 juin prochain, accessible depuis un Chromecast, Google TV et autres appareils sous Android TV (dont les box opérateur).

Au passage, Google rappelle avoir noué plusieurs partenariats visant à intégrer divers jeux au sein de son offre Pro, notamment avec les jeux Ubisoft+. La marque a publié une liste des appareils compatibles avec Stadia à compter du 23 juin :



● Chromecast avec Google TV

● Hisense® Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

● Nvidia® Shield TV

● Nvidia® Shield TV Pro

● OnnTM FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device

● Philips® 8215, 8505 et OLED 935/805 Series Android TVs

● Xiaomi® MIBOX3 et MIBOX4

Si vous disposez d'un appareil sous Android TV non répertoriée, vous pourrez malgré tout profiter de Stadia en version expérimentale, la stabilité ne sera alors pas garantie.