Stadia s'invite finalement sur iPhone et iPad... ou presque

Apple continue de verrouiller les solutions de Cloud gaming sur iOS, aussi, Google doit trouver des moyens détournés pour installer Stadia sur iPhone et iPad.

Après le service GeForce Now, c'est au tour de Stadia de s'inviter sur iOS de façon détournée.

Rappelons qu'Appe n'accepte pas de solutions de Cloud Gaming sur l'App Store, afin d'éviter de voir toute commission lui échapper au niveau des achats...

Google a toutefois une parade à proposer à travers une application Web accessible à partir d'iOS 14.3 ou supérieur sur iPhone et iPad.

Il est désormais possible de créer un compte sur le site de Stadia et d'en profiter depuis son appareil sous iOS.

Pour ce faire, il faut aller sur Stadia depuis Safari, puis s'abonner et jouer depuis le navigateur. Pour un accès plus direct, il faut ensuite aller sur l'icône de partage et sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil" pour qu'un raccourci soit automatiquement créé sur le menu de l'appareil.

Le jeu se fait via les commandes virtuelles ou via une manette Bluetooth connectée à l'appareil. Google recommande de se connecter au WiFi domestique pour limiter les éventuels frais de data.