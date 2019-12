Stadia : de nouveaux jeux, mais...

Google a souhaité bien faire en annonçant un peu avant l'heure l'arrivée de nouveaux titres sur sa plateforme Stadia. Malheureusement, les choses ont été faites avec un peu de maladresse, ce qui relance les critiques.

Ainsi, Stadia peut désormais compter quelques jeux en plus sur sa plateforme avec l'arrivée de Dragon Ball Xenoverse 2, Borderlands 3 et Ghost Recon Breakpoint. De quoi renforcer le catalogue de titres du service.

Malheureusement, le choix des titres n'est pas franchement des plus habiles. Le premier, Dragon Ball Xenoverse 2 s'adresse surtout aux fans de la franchise, qui plus est les jeux de combat sur PC ne sont pas franchement les plus populaires et il faudra voir si la latence ne l'emporte pas sur l'expérience de jeu.

Ghost Recon Breakpoint pour sa part est également au coeur d'une polémique, notamment du fait des nombreux problèmes qu'il rencontre depuis sa sortie. Bugs, équilibrage... Un patch conséquent visant à corriger le jeu en profondeur devait sortir, mais sa sortie a été repoussée à la fin du mois de janvier, entrainant une nouvelle fois la gronde des joueurs...

Quant à l'excellent Borderlands 3, il cristallise à lui seul la problématique même de Stadia : la version déployée ne sera pas la même que celle des autres plateformes. En clair, Borderlands 3 sur Stadia aura un ou deux trains de retard et ne profitera que des mises à jour publiées entre la sortie du jeu et le 24 octobre dernier... Pas de mode élimination sur le site secret de Maliwan donc, ni niveau de difficulté Chaos 4, pas de butin spécial pour chaque boss ni même d'espace supplémentaire en banque... Il faudra attendre 2020 pour que la version Stadia du jeu s'aligne à celle déployée sur les autres plateformes (lancée aujourd'hui même).