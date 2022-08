Stadia offert avec les téléviseurs LG

LG et Google viennent d'annoncer un nouveau partenariat autour de la plateforme Stadia. Les détenteurs d'un écran de la marque sud-coréenne auront ainsi l'opportunité de profiter d'un accès gratuit à Stadia Pro, la plateforme de Cloud Gaming de Google.

Il s'agira d'un accès à Stadia Pro pendant 3 mois, après quoi les utilisateurs jugeront de l'intérêt de la plateforme et de la pertinence d'une souscription ou non... Seules les Smart TV LG sont concernées, notamment celles qui disposent de WebOS 5.0 et supérieur.

L'offre est valable jusqu'au 21 janvier 2023, Stadia espère ainsi pouvoir démontrer son intérêt auprès d'un public pas franchement intéressé par l'achat d'un Chromecast Ultra.

Il est étonnant de voir Google nouer ce type de partenariat alors que la marque a déjà plus ou moins abandonné son service, notamment en réduisant drastiquement ses effectifs, mais également en annonçant proposer le service en support à d'autres marques.