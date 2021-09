Stadia : le smartphone se transforme en manette de jeu

Le service de Cloud Gaming de Google, Stadia, continue de profiter d'améliorations progressives. Et depuis la dernière mise à jour de l'application, il est possible de profiter du service même si l'on ne dispose pas de manette de jeu sous la main.

En effet, le service prend désormais en compte les smartphones comme contrôleurs de jeux, y compris depuis les TV connectées.

L'option est plutôt intéressante pour quiconque souhaiterait profiter du service dans sa formule gratuite sans avoir à investir dans un contrôleur de jeu. Il suffit de configurer la manette depuis l'application dédiée de Stadia sur son smartphone pour en profiter.

Par ailleurs, le service prend désormais en charge quasiment toutes les manettes du marché. Plus besoin de recourir à la manette dédiée, on peut profiter pleinement des manettes PS4, Xbox One, Xbox Series ou PS5, ainsi que la plupart des manettes PC. Le smartphone de l'utilisateur fera le relais avec le téléviseur connecté ou le boitier Chromecast qui diffuse Stadia sur ce dernier.