Stalker 2 : il faudra prévoir 180 Go d'espace de stockage

Stalker sera de retour dès le début d'année prochaine sur PC et environnement Xbox. Il s'agira d'un des premiers jeux à profiter du moteur graphique et physique Unreal Engine 5 et devrait proposer un univers ultra détaillé et gigantesque.

Le monde ouvert devrait ainsi proposer aux joueurs de se plonger dans l'univers post-apocalyptique du jeu. Le joueur sera ainsi amené à parcourir les zones infestées de mutants à proximité du site de la catastrophe de Tchernobyl.

On nous promet une aventure non linéaire, des PNJ capables d'interagir entre eux pour produire des contextes évolutifs et des situations forçant le joueur à faire des choix.

Aujourd'hui on découvre que le titre s'annonce également particulièrement lourd : il faudra disposer d'au moins 180 Go de stockage disponible sur Xbox Series pour l'accueillir et 150 Go sur PC. Une taille qui pourrait évoluer d'ici la date de sortie du jeu fixée au 28 avril prochain.

Le titre représenterait ainsi quasiment la moitié de l'espace de stockage d'une Xbox Series S (qui affiche 512 Go de stockage dont seulement 364 disponibles). Il se pourrait toutefois que des optimisations soient proposées pour réduire le poids du titre comme cela a déjà été fait sur Flight Simulator 2022 ou même CoD Black Ops Cold War.